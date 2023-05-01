شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى عن وفاة مصطفى درويش: خبر حزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة منى زكي الفنان الراحل مصطفي درويش، حيث كتبت على حسابها بموقع انستجرام بخاصية الستوري، خبر حزين، داعية الله أن يرحمه ويغفرله.



منى زكي تنعى مصطفى درويش



منى زكي تنعى مصطفى درويش

وفي سياق متصل تلقى هاني درويش، شقيق الفنان مصطفى درويش، عزاء شقيقه على المقابر بعد دفن الجثمان، وقدم عددا من النجوم العزاء له أبرزهم، هنادي مهنا، لقاء سويدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، حمزة العيلي، دياب، عصام السقا، شريف سلامة، أحمد فلوكس، نضال الشافعي، حسن أبو الروس، حسني شتا.

وانهارت خطيبة الفنان مصطفي درويش فور خروج جثمانه لدفنه بالمقابر، وحاولت صديقاتها مساندتها حتي لا تسقط وطلبوا منها أن تدعو له.

وحضر عدد من الفنانين للمشاركة في الجنازة منهم، الفنان اسر ياسين، الفنان عمر السعيد والفنان حسن ابو الرووس، اسلام ابراهيم، محود حافظ، احمد داود وزوجته علا رشدي، هنادي مهنا.

وتوفي الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 43 عاما، اثر توقف عضلة القلب، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

جسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل ب100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد الذي شارك به أيضا في نفس العام.