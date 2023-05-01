ابكت الجميع.. أول ظهور لخطيبة مصطفى درويش أثناء تشيع جثمانه.. إنهيارها وصراخها يدمي القلوب!! – صور

كتب امير فتحي في الاثنين 1 مايو 2023 11:51 مساءً - انهارت خطيبة الفنان مصطفى درويش فور خروج جثمانه لدفنه بالمقابر، وحاولت صديقاتها مساندتها حتى لا تسقط وطلبوا منها أن تدعو له.

وحرصت خطيبة الراحل مصطفى درويش على التواجد فى مراسم تشييع الجثمان فى مسجد المصرى باكتوبر.

جنازة مصطفى درويش

وحضر عدد من الفنانين للمشاركة في الجنازة منهم، الفنان آسر ياسين، الفنان عمر السعيد والفنان حسن أبو الروس، إسلام إبراهيم، محمود حافظ، أحمد داود وزوجته علا رشدى، هنادي مهنا.

وتوفي الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الاتنين عن عمر يناهز الـ 43 عاما، اثر توقف عضلة القلب، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ما كتبه مصطفى درويش قبل وفاته

وكتب الفنان مصطفى درويش قبل وفاته بـ5 ساعات تدوينة يمازح فيها متابعيه، علي صفحته بالـ “فيسبوك“، حيش نشر صورة لمكتبه، وبها كتب بعنوان “إنهاء الماضي”، فعلق على الصورة مازحًا أنه يريد 500 نسخة من كتاب إنهاء الماضي.

وكتب مصطفى دوريش في أخر تدوينة له قبل وفاته بـ5 ساعات، حيث علق على صورة تحمل عبارة “إنهاء الماضي” قائلًا: “هاتلي بـ ٥٠٠ لو سمحت”.

الفنان الراحل مصطفى درويش

البعض علق على تدوينة مصطفى درويش الأخيرة، قبل وفاته، قائلين: “مصطفى درويش أنهى فعلًا الماضي ورحل عن دنيانا، وكأنه تنبأ بوفاته”.

كما كتب مصطفى درويش قبل 8 ساعات من وفاته، عن عدم قدرته على النوم فقال: “هو انا بس اللي مابقتش عارف انام”

وفاة مصطفى درويش

يُذكر أن الفنان الشاب مصطفى درويش وافته المنية اليوم الاثنين بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الــ43 عامًا.

وقالت الفنانة نهال عنبر المسؤلة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية ، أن سبب الوفاة ضعف في عضلة القلب وتوقفها بشكل مفاجئ، إذ كان بكامل صحته حتى أمس الأحد، مضيفة: تفاجئنا جميعا بخبر الوفاة.

وكان هاني درويش، شقيق الفنان مصطفي درويش، أعلن خبر وفاة شقيقه؛ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

مصطفى درويش يودع الجمهور بأربعة أعمال درامية

وكان الفنان الراحل مصطفى درويش قد شارك مؤخرا في موسم دراما رمضان 2023 الماضي من خلال مسلسل “الحاج إكس لانس” مع الفنان محمد سعد وويزو

ومسلسل “تلت التلاتة” مع الفنانة غادة عبد الرازق ، كما ظهر أيضا في مسلسل “سره الباتع” مع أحمد السعدني واحمد عبد العزيز والمخرج خالد يوسف، ومسلسل “كامل العدد” مع دينا الشربيني .

مسيرة مصطفى درويش

ولد مصطفى حسين درويش 11 يناير 1981 ميلاديًا، وهو ممثل شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية بمصر، وبدء رحلته الفنية في عام 2011 مع المخرج خالد يوسف في كف القمر بطولة الفنانة وفاء عامر، والعديد من كبار نجوم الفن في مصر، وكان يعمل في مجال الاتصالات بجانب عمله في الفن.

وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

كما شارك مصطفى درويش في أكثر من 30 عملا سينمائيا ودراميا، وحاز على شعبية كبيرة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100، من إخراج كاملة أبو ذكرى، كما نجح خلال مشاركته في موسم رمضان الدرامي لعام 2020، خلال مشاركته في مسلسل خيانة عهد لبطولة الفنانة القديرة يسرا.

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