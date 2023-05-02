بعد ساعات من وفاة مصطفى درويش.. نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجأة.. ماحدث له يبكي القلوب!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 مايو 2023 02:47 صباحاً - تعرض الفنان توفيق عبد الحميد للسقوط داخل منزله الذي يقيم به بمفرده، حيث أنه يعاني من الإنزلاق الغضروفي ، الذي يعيق حركته بشكل جيد.

وقال توفيق خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “للأسف انا وقعت تاني على ضهرى وتعبان جدا والم الضهر قاسى ومخلينى عصبى عفوا اذا حد فهم كلامى غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عنى “.

وكان أكد الفنان توفيق عبد الحميد في وقت سابق أن حالته الصحية في الفترة الحالية ليست على ما يرام قائلا: “الحمد لله على كل حال حالتي مش كويسة وطبعا الانزلاق الغضروفي مأثر على ضهري ورجلي وحركتي بشكل كبير”.

وأضاف “عبد الحميد” أن لزملائه في الوسط الفني هموم ومشاكل يواجهونها في حياتهم قائلا: “السؤال والاطمئنان بسيط.. ودا لأن كل واحد فيه اللي مكفيه ومحدش مقصر أو مخطئ في دا كل واحد عنده مشاكله”.

الفنان توفيق عبد الحميد

وتابع: “مش محتاج أي دعم معنوي من أحد.. كل اللي محتاجه ربنا في المقام الأول.. واللي بيحبني من الوسط الفني أو غيره يكفيه الدعاء لي دعوة حلوة.. هذا رضا وجميل جدا”.

الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد

وكان أكد الفنان توفيق عبد الحميد في وقت سابق أن حالته الصحية في الفترة الحالية ليست على ما يرام قائلا: “الحمد لله على كل حال حالتي مش كويسة وطبعا الانزلاق الغضروفي مأثر على ضهري ورجلي وحركتي بشكل كبير”.

وأضاف “عبد الحميد” في تصريح صحفي أن لزملائه في الوسط الفني هموم ومشاكل يواجهونها في حياتهم قائلا: “السؤال والاطمئنان بسيط.. ودا لأن كل واحد فيه اللي مكفيه ومحدش مقصر أو مخطئ في دا كل واحد عنده مشاكله”.

وتابع: “مش محتاج أي دعم معنوي من أحد.. كل اللي محتاجه ربنا في المقام الأول.. واللي بيحبني من الوسط الفني أو غيره يكفيه الدعاء لي دعوة حلوة.. هذا رضا وجميل جدا”.

توفيق عبد الحميد

والفنان توفيق عبد الحميد من مواليد عام 1956 تخرج في كلية الحقوق عام 1979، ثم درس بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه في عام 1983. بدأ الفنان رحلته مع الفن من خلال خشبة المسرح، وشارك في عدد من المسرحيات، لكن إنتاج الأبرز والأميز كان من خلال التليفزيون حيث قدم عددًا من الأدوار الهامة والتاريخية في الدراما من أشهرها دوره في مسلسل “حضرة المتهم أبي”، ودوره في مسلسل “الناس في كفر عسكر”، ودوره في بوابة الحلواني، وحديث الصباح والمساء، وغيرها من الأدوار الهامة.

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