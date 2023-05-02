شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى ثانى حفلات جولته بأمريكا فى كاليفورنيا.. 5 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد رمضان ثانى حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الجمعة الموافق 5 مايو في كاليفورنيا، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد إحيائه حفله الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية.

ويعرض للنجم محمد رمضان فيلم "هارلي" الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة، حيث إجمالي إيرادات تجاوزت الـ 30 مليون جنيه.

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي" مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وحقق النجم محمد رمضان في شهر رمضان نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.