كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 مايو 2023 03:50 صباحاً - كشفت خبيرة التجميل السعودية ” سارة الودعاني ” عن عدد العاملات المنزليات اللاتي يعملن لديها ، وأكدت ” مثل النمل “. وقالت سارة خلال مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل:” نحنا 4 اشخاص في المنزل ، ويعمل لدينا 15 عاملة منزلية “. وتابعت:” 15 عاملة وما أعرف شو أسوي حتى يتعدل البيت “, ومضت مٌتسائلة : ” يعني المفروض يكون 20 ولا 25 عاملة ؟.. مثل النمل “.

كانت هذه تفاصيل خبر “مثل النمل”.. سارة الودعاني تثير الجدل بعدد العاملات المنزليات لديها!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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