شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يطرح أحدث أغنياته "آش خبارك" يوم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم المغربى سعد لمجرد، لطرح أحدث اغنياته التي تحمل اسم "آش خبارك"، والتي سيطرحها يوم الخميس الموافق 4 مايو الجارى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الإجتماعى، والتي سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وكان الفنان المغربى سعد لمجرد غادر السجن قبل عيد الفطر بسراح مؤقت، وذلك وفقا لما ذكرته جريدة "هسبريس" المغربية، حيث كشف والده البشير عبدو، أن سعد لمجرد سيغادر السجن بسراح مؤقت، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

وكانت أحدث أغانى سعد لمجرد، أغنية باللهجة المصرية "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.

يذكر أن الفنان سعد المجرد طرح مؤخرًا أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 300 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرًا "من أول دقيقة".

وقد احتفل النجم المغربى سعد لمجرد بحفل زفافه على غيثة العلاكي، سبتمبر الماضى ونشر عددا من الصور وعلق: "شكرا للعائلة والأحباب فى المغرب العزيز ولكل من هنأنا و للمتابعين و الفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء .

وأضاف لمجرد: "شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم فى هذه المناسبة.. أمنيتى أن أصافح كل محب اينما وجد لأعبر لكم عن شكرى وعن امتنانى على الدعم الموصول ..جعل الله أيامكم كلها فرحًا وسرورًا وسعادة" كما هنأه عدد من نجوم الفن، لزواجه على صديقته المقربة غيثة العلاكي، متمنين له السعادة في حياته الجديدة.