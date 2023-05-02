شكرا لقرائتكم خبر عن لقب بـ صناجة العرب وأحد أعلام الغناء.. ذكرى ميلاد نجم سوريا صباح فخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد النجم السورى، صباح فخرى، حيث إنه من مواليد 2 مايو عام 1933 ولد في مدينة حلب بسوريا واسمه الحقيقي "صبحي أبو قوس" درس الموسيقى فى سن مبكرة في معهد حلب للموسيقى ثم فى معهد دمشق، وتخرج من معهد الموسيقى الشرقى عام 1948.

من أشهر أغانيه "مالك يا حلوة مالك" و"خمرة الحب اسقنيها" و"قدك المياس"، و"يا طيرة طيري يا حمامة"، و"آه يا حلو"، وابعتلى جواب، واشترك مع الفنانة وردة الجزائرية فى المسلسل الاستعراضي اللبناني الوادي الكبير عام1970.

حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968

لحن وغنى العديد من القصائد العربية للشعراء أبي الطيب المتنبي، أبو فراس الحمداني كما غنى في كثير من المهرجانات الأردن "جرش"، لبنان، العراق (مهرجان الربيع في الموصل عام 1979 ولعدة سنوات)، تونس "قرطاج، سوسه ، حلق الواد، صفاقص" المغرب "فاس"، مصر"مهرجان الموسيقى العربية"، فرنسا ".

أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية، والذي ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق.

رحل الفنان السوري صباح فخري، عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" وصباح فخري هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة وموشح وموال.