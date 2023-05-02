شكرا لقرائتكم خبر عن التالتة تابتة.. مسرحية جمعت منيرة المهدية بحبيبة نجيب الريحاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المسرحيات النادرة التي أنتجت عام 1921 مسرحية " التالتة تابتة " تاليف محمد يونس القاضي وإخراج عبد العزيز خليل وموسيقي كامل الخلعي، وقام ببطولة هذه المسرحية سلطانة الطرب منيرة المهدية وشاركتها صالحة قاصين حبيبة الفنان الكبير نجيب الريحاني التي ذكرها في مذكراته ووصفها بأنها حبه الأول، واكتفى بالتلميح لها قائلاً: "مهجة القلب السيدة ص" وهو يقصد بها صالحة قاصين فحب نجيب الريحاني لها أشعل نار الغيرة بداخله، فكان يغار عليها من المعجبين ومن أي شخص يقترب منها.

هذه المسرحية قدمتها فرقة "منيرة المهدية" علي مسرح دار التمثيل العربي وشارك في بطولتها أيضا عبد المجيد شكري ومختار عثمان، وغنت خلالها سلطانة الطرب عدد من الأغاني منها : النداء علي الورد ، نتيجة اتحاد العنصرين ، بشاير الاستقلال .

جدير بالذكر أن صالحة قاصين لمن لا يعرفها جيدا هي السيدة التي ظهرت في فيلم "لوكاندة المفاجآت" تلك العجوز ثقيلة السمع التي أضحكتنا كثيرا في عدة أفلام بالشخصيات التي كانت تقدمها والتي أغلبها إما تكون عانس أو عجوز شمطاء ماكرة برغم أنها في شبابها كانت فاتنة الجمال وأسرت قلب نجيب الريحاني كما ذكرنا ، ولولاها لما كان لدينا نجيب الريحاني الفنان فهي التي دفعته للعمل في الفن وغيرت مساره من وظيفة متواضعة إلى نجم كوميدي أول في مصر.