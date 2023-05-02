شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لفريق البوب Backstreet Boys فى المتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم موسيقى البوب الأمريكية فى فريق The Backstreet Boys على القيام بجولة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وكان فى استقبال الفرقة الغنائية الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بأعضائها وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافى، مشيرًا إلى أهمية المتحف فى الحفاظ على التاريخ والتراث المصرى على مر العصور.

وقال الدكتور أحمد غنيم إن المتحف أصبح واجهة ثقافية وقبلة لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية القديمة، خلال تواجدهم فى مصر، الأمر الذي ودلالة على شغفهم بمعالم هذه الحضارة وارثها الثقافي.

وقام الأستاذ باسم رؤوف أمين المتحف باصطحاب الفرقة في جولة إرشادية داخل قاعات العرض المختلفة، وشرح لها خلالها كنوز المتحف الأثرية المعروضة، كما استعرض لهم سيناريو العرض المتحفي ومدي قيامه بإبراز إبداعات الحضارة المصرية.

وخلال الجولة أعرب أعضاء الفرقة عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، ومدي عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المتحف واصفين إياه بالصرح شامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، ومؤكدين أنهم سينقلون انطباعاتهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.

أقيم أمس الاثنين في التجمع الخامس أول حفل لـ فرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys، وذلك ضمن الجولة المخصصة للترويج لألبوم الفرقة، الذى طرح تحت اسم DNA التاسع، وبدأت الجولة الغنائية للاحتفال بالألبوم منذ عام 2019 فى البرتغال، ومن المقرر أن تنتهى يوم 20 مايو 2023 الجارى، مع الحفل الذى سيقام فى جنوب أفريقيا.