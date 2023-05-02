شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان مصطفى درويش مساء اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم عزاء الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 43 عاما، بسبب توقف عضلة القلب، وذلك بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

وكشف حاتم درويش، شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش تفاصيل رحيله، قائلا: "أنا شقيقه الأكبر ولم يحدث أي شيء له، فقد كان قد تأخر في نومه حتى موعد الإفطار وتناول إفطاره وصعد لاستكمال نومه لكنه سرعان مانزل فجأة ويشعر بألم ولم يستطع أخذ نفسه حتى وفاته، وكان برفقته شقيقي الأصغر أحمد، وفوجئنا به أنه يجري على السلم ومش عارف يأخد نفسه ومات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: "لم يكن يعاني من أية أمراض قلبية ولكنه تعرض لأزمة قلبية وعندما أصيب قبل عامين بفيروس كورونا شفي منه تماماً ولم يكن يعاني من أية تداعيات".

وتابع: "هو شقيقنا الثالث ونحن أربعة أشقاء وأنا الأكبر وشقيقي كان شديد الطيبة ومخلص ومحب وإنسان محترم لم يكسر بخاطر أحد ولما كان يذهب لدمنهور في البحيرة وهي بلدنا الأصلية كان بيتصور مع كل الناس وكلهم بيحبوه، والناس كلها زعلانة عليه، وكان بيعمل خير كتير، وسافر بره مصر، واشتغل في شركات عالمية قبل دخوله في مجال الفن، وكان يرغب في أن يكون فناناً طوال عمره، وكان مخلص مش بيكسر بخاطر حد".

مصطفى درويش

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عمل درامى خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.

مصطفى درويش