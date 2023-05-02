رامي جمال يجتاز المليون ونصف بأغنية "لحظة بعادك"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان رامي جمال، بأغنيته الجديدة "لحظة بعادك"، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان:محمد أنور، توزيع:محمد مجدي، تقول كلماتها: "وفات سنين وفينا مين حبيبي من البعد استفاد مش مرتاحين ونجيب منين حبيبي صبر ع البعاد وادي الليالي ماشية تسحب بعضها ع الفاضي بيروح عمري مني واعمل إيه لحظة بعادك دنيتي من بعدها دنيا مملة واللي ابات أصحى فيها".

أحدث أغاني رامي جمال قمر ومنور

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية قمر ومنور، التي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة.

تقول كلماتها:

"حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه دا كلام بيننا وسر ف بير .. حكايات بين

لحظة والتانية انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس ف عنيك بهدى انا وبرتاح ومعاك عيشت انا الدنيا انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني".