شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" يتصدر الإيرادات ويحصد أمس 568 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "يوم 13" لأحمد داوود نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر، كما حصد الفيلم أمس الاثنين إيرادات بلغت 568 ألفا و250 جنيها، متصدرا قائمة الإيرادات اليومية.

تدور أحداث فيلم "يوم 13" في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

ويبدأ الإعلان بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

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