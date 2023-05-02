شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الـ 90 لميلاد الفنان السوري صباح فخري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 90 لميلاد الفنان الراحل صباح فخري، فهو من مواليد 2 مايو عام 1933، في مدينة حلب بسوريا واسمه الحقيقي "صبحي أبو قوس" درس الموسيقى فى سن مبكرة في معهد حلب للموسيقى ثم فى معهد دمشق، وتخرج فى معهد الموسيقى الشرقى عام 1948.

حصل صباح فخري على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن، كما ضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

شغل عدة مناصب فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، ومن أشهر أغانيه "مالك يا حلوة مالك" و"خمرة الحب اسقنيها" و"قدك المياس"، و"يا طيرة طيري يا حمامة"، و"آه يا حلو"، وابعتلى جواب، واشترك مع الفنانة وردة الجزائرية فى المسلسل الاستعراضي اللبناني الوادي الكبير عام1970.

وفي حوار سابق لـ ”الخليج 365”، تحدث الفنان الراحل عن ارتباطه بمهرجان الموسيقى العربية قائلاً: "تعرفت على المهرجان من خلال الراحلة رتيبة الحفنى، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية الناجحة بالمهرجان"، ويصف صباح فخري حفلاته فى القاهرة بقوله: "كل حفلة كانت أحلى من الثانية"، مضيفا: "الشعب المصرى يعشق الفن ويقدره ويحبه، وكان يحضر خصيصا لسماعى، ودائما يقولون ما يقدمه صباح فخرى هو الفن الحقيقى"، وحول استقباله الحافل من قبل الجمهور بمهرجان الموسيقى العربية يقول: "دائما القاهرة منورة بالمصريين وبفنها وبأهلها، وحب الجمهور ليس كمثله حب".