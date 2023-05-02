لاميتا فرنجية بإطلالة نار وملابس فاضحة تكشف جميع ما تحتها والجمهور مصدوم من جرأتها التي تخطت كل الحدود

فنون - ياسمين عبدالعظيم - شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية أحدث إطلالة لها مع جمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وأثارت ضجة واسعة بالملابس الفاضحة التي ارتدتها.

وعلقت لاميتا على صورها الجديدة بالقول:"أتمنى لكم يوما ملونا من خلال بعض الصور المنعشة"، وظهرت وهي في تلال الإمارات، وترتدي فستاناً أسود شفاف أشبه بملابس النوم ويكشف معظم جسمها.

وانهالت التعليقات على صور لاميتا فرنجية الجديدة، حيث أشاد الكثير من المتابعين بجمالها، لكن البعض انتقد الملابس التي ظهرت بها ووصفها بالعريانه وملابس النوم التي ترتديها الزوجة لزوجها.

إطلالة لاميتا فرنجية بيوم الجمعة

شاركت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية، مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه وهي في حوش منزلها مستعرضة جمال مؤخرتها، وجسمها من الخلف. وعلقت لاميتا على الفيديو بقولها:"طقوس يوم الجمعة".

لاميتا فرنجية بين أحضان مدربها

نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه بإطلالة رياضية خطفت الأنظار.

وأثناء وقوف لاميتا فرنجية بالقرب من البحر وهي تمارس بعض التمارين الرياضية قررت تصوير مقطع فيديو ظهر فيه مدربها الشخصي وهو يحملها ويركض، بهدف نشر فيديو كوميدي.

و لاميتا فرنجية هي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية شاركت فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.