كيم كاردشيان وجنيفر لوبيز تخطفان الانظار في Met Gala 2023.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 مايو 2023 02:43 مساءً - أقيم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الثاني من مايو حفل الأزياء السنوي Met Gala، وحرص عدد كبير من النجوم على الالتزام بالموضوع المختار لعام 2023 وهو تكريم مصمم الأزياء الراحل كارل ليجرفيلد.

وبين النجوم الذين اختاروا ارتداء فساتين من تصاميمه السابقة، وهؤلاء الذين استلهموا أسلوبه في التصميم في فساتين أخرى، لفت كل من النجم جاريد ليتو والمغنية الشهيرة دوجا كات الأنظار بارتداء ملابس قطة، وهي القطة تشوبيت.

ظهر جاريد ليتو ببدلة من الفرو الصناعي على شكل القطة تشوبيت، قطة كارل ليجرفيلد، ولكنه بعدما خلع ملابسه ظهر بعباءة سوداء.

وظهرت دوجا كات وهي ترتدي فستانا أبيض اللون، وزودت على وجهها مكياج يحولها لقطة.

حنيفر لوبيز

خطفت جنيفر لوبيز الأنظار، أثناء حضورها حفل “ميت غالا” ٢٠٢٣، في مدينة نيويورك يوم الاثنين.

أبهرت لوبيز، ٥٣ عامًا، الحضور باطلالة ساحرة، حيث تمايلت أمام المئات من عدسات الكاميرات في متحف متروبوليتان للفنون، مرتدية ثوبًا أنيقًا وضيقًا مفعمًا بالحيوية والاثارة.

وقد فصّل الثوب منحيات جنيفر لوبيز التي حضرت الحدث بدون زوجها بن أفليك.

كيم كاردشيان

دائماً ما تكون كيم كارداشيان شخصية مميزة في حفلات “ميت غالا”، حيث حضرت مؤسِسة SKIMS، البالغة من العمر 42 عاماً، الحفلة للمرة العاشرة.

عرضت كارداشيان هذا العام شخصيتها على شكل الساعة الرملية من Schiaparelli المخصص للأزياء الراقية من تصميم دانيال روزبيري، وهي تنورة ذات ثنيات وقميص مصنوع من أكثر من 50 ألف لؤلؤة من المياه العذبة و 16 ألف لؤلؤة كريستالية. استغرق الفستان 1000 ساعة لصناعته. أتمت كيم إطلالتها بقلادة وأقراط متدلية من اللؤلؤ وخاتم مصنوع من الكريستال ولآلئ الباروك.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس

عادت بريانكا شوبرا مجدداً للظهور في الحفلة السنوية المرصعة بالنجوم، ميت غالا، برفقة زوجها نيك جوناس، حيث اختار الزوجان بريقاً كلاسيكيًا في حفلة هذا العام. سارت الممثلة والموسيقي على درج متحف المتروبوليتان للفنون في تنسيق الإطلالات بالأبيض والأسود، وشاركا الضحكة وهما يشقان طريقهما على سجادة الحفلة.

ارتدت شوبرا فستاناً أسود من دون حمالات مع شقّ يصل حتى الفخذ من تصميم فالنتينو، بالإضافة إلى عباءة فاخرة مثبتة بزوج من القفازات البيضاء. تضمنت إكسسواراتها أحذية ذات نعل سميك باللون الأسود اللامع ومجموعة من المجوهرات الماسية، بما في ذلك عقد سلسلة منسوج مع قلادة من الكريستال الأزرق. في هذه الأثناء، بدى عضو فرقة Jonas Brothers رائعاً في سترة جلدية وقميص أبيض وبنطلون أسود وربطة عنق سوداء.