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روحانيات الإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية الخميس

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القاهرة - سامية سيد - مجموعة من الأعمال الغنائية الروحانية تقدمها فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس 4 مايو على مسرح الجمهورية منها نور نور - كم ناشد المختار لـ عبد العظيم محمد ، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزي ، مدد مدد لـ عبد العظيم عبد الحق ، إبتهال من التراث الصوفي ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، يا منى عيني - نور عرش الله لـ أحمد عبد الله ، مدد يا بني لـ محمد الكحلاوي ، صلو يا أهل الكمال للشيخ محمد عبد الله ، يا رسول الإنسانية لـ محمد الموجي ، المقبولة لـ سامى الحفناوي ، إلهي ما أعظمك لـ رياض السنباطي وأسماء الله الحسني لسيد مكاوي .

 


 بوستر الحفل 

 

 

. أداء آيات فاروق ، محمد البحيري ، محمد حسين ، إبراهيم فاروق ، هبة عادل ، وائل سراج ، فارس عبد العال ، محمد عبد التواب .

 

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى ، شاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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