Viariyadh | موعد الافتتاح وحفلات صيف السعودية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر المملكة العربية السعودية في الانطلاق بمشاريع عقارية وفنية جديدة، حيث سيتم افتتاح

Viariyadh خلال شهر مايو الجاري، وهو يعتبر واجهة سياحية جديدة في العاصمة الرياض.

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Viariyadh حفلات وسينما وصالات ترفيهية ضخمة

ومن المقرر أن تضم منطقة فيا رياض VIA Riyadh أفخم وأكبر المطاعم وصالات السينمات ومسارح كبيرة حيث تعد منطقة ترفيهية كبيرة في المملكة العربية السعودية.

ستفتح Viariyadh للزوار في الـ 11 من مايو الجاري، التي شتضم العشرات من المطاعم العالمية المجهزة، وصالات السينما بأحدث الوسائل التكنولوجية للعرض، بجانب ساحات

الحفلات والترفيه.

وتضم منطقة فيا رياض سبعة صالات وهي أوايسس، بالإضافة إلى صالة أورينت اكسبرس وأيضا صالة إنترستيلر، سينما اڤانت غارد، سيكريت جاردن، وأيضا سينما صالة طويق.

ومن المقرر أن يفتتح الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله حفلات Viariyadh، وذلك في الـ 18 من مايو، بتجهيزات ضوئية وسمعية وبصرية حديثة على المسر، توفر للحضور تجربة غنائية لاتنسى.