جورج وسوف يستعيد حيويته الغنائية

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي سلطان الطرب جورج وسوف، حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارات، في محاولة لتخطي أحزانه على نجله الراحل وديع، الذي فارقه خلال مطلع يناير الماضي.

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موعد حفل جورج وسوف الجديد في الإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 5 من مايو الجاري على مسرح أوبرا دبي، مع الفنان آدم، وتم طرح التذاكر الخاصة به عبر الموقع الإليكتروني الخاص به

أحدث أغاني جورج وسوف نص عمري

وطرح جورج وسوف أغنية جديدة كـ رثاء لنجله الراحل وديع بعنوان "نص عمري"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فروق، وتقول كلماتها:" قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان

عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبييوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري إييييه يا عمري".