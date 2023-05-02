حصيلة إيرادات فيلم يوم 13 أمس في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داوود في أن يحقق إيرادات بلغت 568 ألفًا و250 جنيهًا، متصدرًا قائمة الإيرادات اليومية، وذلك أمس الإثنين في السينمات.

اقرأ أيضًا

أحمد داوود يحقق إيرادات تقترب من 10 ملايين جنيه بفيلم يوم 13

قصة يوم 13

تدور أحداث فيلم "يوم 13" في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

رسالة أحمد دوواد للجمهور ومخرج العمل

نشر أحمد داوود صورة تجمعه بمخرج ومنتج فيلمه يوم 13 وائل عبدالله وهما يرتديان نظارة 3D، وعلق: "كانت أول مرة نشوف إعلان الفيلم فى السينما.. ومن يومها عرفت

اننا بنعمل حاجة كبيرة أوى.. الحمد لله.. شكرا استاذ وائل عبدالله جدا على كل حاجة.. انا ممتن لحضرتك جدا جدا.. شكرا للجمهور العظيم فى مصر.. فيلم "يوم 13" قريبا فى جميع الدول العربية.

أبطال يوم 13

وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبدالمغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا