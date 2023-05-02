أصالة| أسعار صادمة لحفل القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة لحفلها الغنائي الجديد في القاهرة، وذلك بالتزامن مع انطلاق حفلات الربيع في عدد من الدول العربية.

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موعد حفل أصالة الجديد في القاهرة:

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 5 من مايو الجاري على مسرح بحيرة عين الصيرة التي تم تغيير اسمها لـ LAC DU CAIRE، لتحويلها إلى وجهة سياحية جديدة لإقامة الفعاليات والمناسبات العالمية في القاهرة.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 2500 إلى 10 آلاف جنيه، وتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني أصالة "سيد الغرام":

كانت أصالة قد طرحت مؤخرًا ديو "سيد الغرام"، مع الفنانة أسما لمنور، الذي سجل أكثر من 12 مليون

مشاهدة.

وتقول كلماتها: "كون جات عليا ننسا ونرتاح ونقول باراكا لعمر الي، راح

شكون يبغي قلبو يعيش فجراح كداب الي قال الحب كلو فراح شايلاه اسيد لغرام اش بغيتي فينا واش حلال ولا حرام ايلا حبينا ما حيلتي لحبيب غيابو طول ولا قلبي الي فالشوق تهول ما عندي غي الله عليه نعول كان عليا قبل ما نحب نسول شايلاه اسيد لغرام اش بغيتي فينا واش حلال ولا حرام ايلا حبينا عنداك تنساي يا عيوني را الحب دمعة كاع الي مشا فطريقو يشعل الشمعة لياليه طويلة".