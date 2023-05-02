مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا.. جديد المركز القومي للترجمة

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من رواية "مدرسة الحمقى"شيزوفرينيا" من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.

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‎وفي مقدمة الكتاب يشير المترجم إلى أن الرواية تعد من أهم وأشهر أعمال الكاتب الروسي ساشا سوكولوف و الذي أنهى عمله في كتابة الرواية في عام 1973 و تم توزيعها عبر دائرة ضيقة من المعارف ثم نشرت للمرة الأولى في عام 1976.



‎الشخصية الرئيسية للرواية هي طالب يعاني من انفصام الشخصية وعدم القدرة على الإدراك السليم للزمن بالإضافة إلى ذلك يثير الكتاب عددًا من المشكلات التي عانى منها المجتمع السوفيتي في السبعينيات.



‎وقد نالت الرواية شهرة واسعة حتى وصفت بأنها الرواية الأهم في الأدب الروسي في النصف الثاني من القرن العشرين وبالحديث عن المؤلف فهو الأديب الروسي ساشا سوكولوف من مواليد عام 1943 في كندا و هو أديب و كاتب مقالات وشاعر روسي ومن أشهر أعماله مدرسة الحمقى ،"بين الكلب و الذئب"،"باليساندريا"

وقد اكتسب شهرة كبيرة بعد نشر كتاباته في الولايات المتحدة ووصفها الأديب الروسي الشهير فلاديمير نابوكوف بأنها كتاب ساحر و مأساوي و مؤثر و قد فتحت هذه الرواية أفاقًا جديدة أمام النثر الروسي حيث قدمت البطل صبيًا يعاني من ازدواجية الشخصية و يعبر عن مشاعره و ذهوله أمام المحيط المتنوع و الثري

وتقدم الرواية اللغة الروسية بثرائها و قدراتها الكبيرة في التعبير عن المشاعر الإنسانية المختلفة و تمثل تحفة إبداعية يمكن أن تنسب إلى روائع الأدب الروسي و من الأعمال المكتملة النادرة في الأدب الروسي في القرن العشرين و التي تناولت التعقيدات النفس البشرية ومشكلة الشيزوفرينيا من زوايا جديدة

‎المترجم الدكتور محمد نصر الدين الجبالي , أستاذ و رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس و المشرف على قسمي اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة الأقصر و كلية الألسن جامعة جنوب الوادي



‎المستشار الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية المصرية في روسيا الاتحادية سابقًا و رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة الملك سعود بالرياض سابقا



‎له عدد كبير من المؤلفات نذكر منها :"الأدب الروسي شخصيات و تاريخ وظواهر"،"مذكرات الرحالة الروس إلى مصر في القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين " و من الترجمات نذكر :"زمن النساء"،"الأدب الشعبي عند العرب والترك"و"تاريخ الحج من كازاخستان"