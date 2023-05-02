طرح البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير والعرض 17 مايو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" البوستر الرسمي للعمل للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقة في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الجاري.

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بوستر الصف الأخير

ويكشف البوست عن أبطال الفيلم بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟

قصة الصف الأخير

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض

رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

أبطال الصف الأخير

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

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