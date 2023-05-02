ليلة غنائية لتامر عاشور في السعودية..الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لحفله الغنائي الجديد في السعودية، بالتزامن مع انطلاق موسم حفلات الربيع في أنحاء المملكة.

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موعد حفل تامر عاشور في جدة 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل، الليلة، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامته.

فعاليات جدة 2023

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتداداً لنجاح موسم جدة العام الماضي حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية عام 2023م

ضمن تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.