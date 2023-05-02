محمد فؤاد للمرة الأولى في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفنان محمد فؤاد بحفله الأول في السعودية، بالتزامن مع بدء موسم الربيع للحفلات في مختلف أنحاء المملكة، مع نجوم الغناء العربي.

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موعد حفل محمد فؤاد في فعاليات جدة 2023

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 25 من مايو الجاري مع الفنان أحمد سعد، بمدينة جدة على مسرح بنش مارك.

فعاليات جدة 2023

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتداداً لنجاح موسم جدة العام الماضي حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية عام

2023م من تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.