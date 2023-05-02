الليلة.. عزاء مصطفى درويش بالشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل أسرة الفنان مصطفى درويش العزاء مساء اليوم، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 43 عاما، بسبب توقف عضلة القلب، وذلك بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

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الرسالة الأخيرة لمصطفى درويش قبل رحيله

وكان أخر كلمات كتبها الفنان مصطفى درويش قبل وفاته بساعات قليلة عبر حسابه على فيس بوك: "هو أنا بس اللى مش عارف أنام".

آخر أعمال مصطفى درويش

وكانت أخر أعمال الفنان مصطفي درويش خلال شهر رمضان الماضي مشاركته فى العديد من الأعمال ، منها مسلسل "كامل العدد" مع دينا الشربينى وكانت 15 حلقة متصلة إخراج خالد الحلفاوى.

وشارك مع الفنان غادة عبد الرازق بمسلسل تلت التلاته ، وحقق نجاح كبير ، كما شارك أيضا مصطفي درويش بمسلسل إكس لانس ، مع الفنان محمد سعد وشيرين إخراج إبرام نشأت.

حياة مصطفى درويش الفنية

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ

رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد والا أنا وضد الكسر وبين السما و الأرض وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية .

سره الباتع

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.

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