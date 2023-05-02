وفاء عامر أحدث المنضمين لفيلم "أبو نسب"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقدت الفنانة وفاء عامر على المشاركة فى فيلم أبو نسب مع النجمين محمد إمام وياسمين صبرى والذي من المقرر استئناف تصويره الأسبوع المقبل.

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تفاصيل فيلم أبونسب

ينطلق تصوير الفيلم بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل والتعاقد مع الفنانين المقرر المشاركة في أحداثه بقيادة المخرج رامي إمام الذي يعود للسينما من جديد بعد غياب.

طرح أبو نسب فى العيد

ومن المقرر طرح فيلم أبو نسب فى السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وانتهى المخرج رامي إمام من معاينة أماكن تصوير الفيلم والديكورات الخاصة به استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة.

آخر أعمال وفاء عامر

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة والذى شارك في بطولته روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

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