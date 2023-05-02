شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنبأ مصطفى درويش بوفاته؟ عمل شير لأغنية "كل اللى معاك فى الصورة غاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الراحل مصطفى درويش، يتميز بتفاعله الكبير على حساباته على السوشيال ميديا، وخصوصا حسابه على فيس بوك، وكان يرد على كل تعليق من متابعيه بنفسه مما خلق بينهما حالة من الود و المحبة وكأنه واحد من معارفهم.

ومن مفارقات القدر، قبل أسبوع من وفاة مصطفى درويش نشر فيديو بتاريخ 24 أبريل لأغنية دارى ياقلبى لحمزة نمرة وظهر في مقطع الأغنية رجل يتذكر عائلته وهو وحيد على كلمات الأغنية " كل اللى معاك في الصورة غاب، كام واحد ودع وساب من غير أسباب " وكتب مصطفى تعليق:" صعبة جدا"، ليدخل متابعيه بعد وفاته يعلقون:" كان حاسس أنه هيبقى من ضمن اللى في الصورة غاب، وجعت قلوبنا جدا، كان قلبك حاسس أنك هتغيب وعاملت شير للأغنية ".











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رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

و من أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عمل درامى خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.