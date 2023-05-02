شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم الصف الأخير فى دور العرض السينمائى 17 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن البوستر الرسمي للعمل تمهيداً لإطلاقه في دور العرض السينمائى يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجارى، وتصدر البوستر بطلا العمل بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟.



البوستر الرسمى لفيلم الصف الاخير

فيلم الصف الأخير بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وتدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

ويقدم المخرج شريف محسن 20 وجهًا جديدًا في الفيلم حيث يضم كلاً من نورا عبد الرحمن، خالد إبراهيم، أحمد سعد والي، أحمد يحيى، محمد علي (ميزو)، آية جمال، لما حتاتة، أمير الحسيني، وليد كمال، محمد متولي، حسام أبو المكارم، محمد عادل، أشرف مهلل، ضياء العطار، أحمد الرشيدي، إبراهيم صابر، هاجر الشنتوري، محمد العبد، رغدة رأفت، محمد صلاح خطاب.

وتستعد دور العرض السينمائى لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام خلال شهر مايو الجارى، حيث يعرض بجانب الصف الأخير، فيلم شوجر دادى الذى ينطلق يوم 24 مايو الجارى بالسينمات المصرية، وفى اليوم التالى الموافق 25 مايو ينطلق في دور العرض الخليجية، والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، تامر هجرس وجوهرة.

فيلم رهبة أيضاً ينطلق يوم 24 مايوالجارى وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، محمد لطفى، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي ومصطفي غريب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول شخصية شاب يدعى سيد وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد الفيشاوي في العمل وهو يعيش في حارة شعبية وكل أهلها يخافون منه.