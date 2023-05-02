شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 تصريحات لـ مصطفى درويش: أول أجر ليا 1000 جنيه.. وعدت مشهد 22 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد رحيل الفنان مصطفى درويش إثر إصابته بضعف عضلة القلب، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، وفي حوار سابق لـ ”الخليج 365” تحدث "درويش" عن أكثر من جانب من حياته الشخصية بجانب العملية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات مصطفى درويش:

- أنا من أسرة متوسطة ووالدي مهندس، واتخرجت من خدمة اجتماعية

- كنت بحب الشغل من صغري، واشتغلت وأنا فى الثانى الثانوى من وراء أهلي مع أصحابي في بيع الذرة ولكن المشروع فشل

- حبيت التمثيل من صغري واشتركت في المسرح في النادي الثقافي بدمنهور وبعدها في المسرح المدرسي

- أول مشهد ليا كان أمام خالد صالح عدته 22 مرة

-نيللي كريم وشها حلو عليا من وقت مسلسل "الأعلى سعر" وكان أول دور الناس تعرفني بيه في الشارع

- مافيش نجاح زي مسلسل بـ 100 وش، لأنه عمل حالة لا يمكن تكرارها

- شريف دسوقي أطيب واحد فينا وكنت حريص على التواصل معاه بعد أزمته الصحية وهو أول واحد الناس ارتبطت بيه في المسلسل

- خسيت 11 كيلو جرام في شهر ونصف ومنعت السكريات والنشويات لأنه مرتبط بكل المشاكل إللي في حياتنا

- أول أجر ليا كان 1000 جنيه، وكان بالنسبالي رقم كبير معنويا قبل ما يكون ماديا

- ماكنتش فاضي أتجوز وكنت بكون مستقبلي لأننا اعتمدنا على نفسنا بعد وفاة والدي

يذكر أنه شيعت أمس جنازة مصفى درويش من مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر، وسط حضور فني وجماهيري كبير، كما يقام اليوم عزاؤه فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 بفيلم كف القمر بالصدفة عندما كان موجودا في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التليفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، ومن أعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعة وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا هو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.