موعد ثاني حفلات محمد رمضان فى أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم محمد رمضان لإحياء ثانى حفلات جولته الغنائية في أمريكا، و ذلك يوم الجمعة الموافق 5 مايو في كاليفورنيا.

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ومن المقرر أن يقدم رمضان خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره على طريقة الفيديو كليب.

جولة حفلات رمضان فى أمريكا

وبدأ النجم محمد رمضان جولته الغنائية في أمريكا، بحفل في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره على طريقة الفيديو كليب.

وكان خاض محمد رمضان ماراثون رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال اشادات كبيرة من الجمهور.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه

توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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