فن ومشاهير

موعد حفل فرقة الإنشاد الديني في الأوبرا

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، لتقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الروحانية، فى الثامنة والنصف مساء الخميس 4 مايو على مسرح الجمهورية.

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ويشمل برنامج الحفل تقديم أعمال نور نور - كم ناشد المختار لـ عبد العظيم محمد ، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزي ، مدد مدد لـ عبد العظيم عبد الحق ، إبتهال من التراث الصوفي ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، يا منى عيني - نور عرش الله لـ أحمد عبد الله ، مدد يا بني لـ محمد الكحلاوي .

بجانب صولو يا أهل الكمال للشيخ محمد عبد الله ، يا رسول الإنسانية لـ محمد الموجي ، المقبولة لـ سامى الحفناوي ، إلهي ما أعظمك لـ

رياض السنباطي وأسماء الله الحسني لسيد مكاوي .. أداء آيات فاروق ، محمد البحيري ، محمد حسين ، إبراهيم فاروق ، هبة عادل ، وائل سراج ، فارس عبد العال ، محمد عبد التواب . 

 

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى ، وشاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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