بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها بتي شيرت تامر حسني

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت بسمة بوسيل، طليقة النجم تامر حسني على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وامايا وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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تامر حسني وبسمة بوسيل.. رسالة مؤثرة بعد الطلاق

وظهر الثنائي وهما ترتديان تيشيرتات عليها صورة تامر حسني، وعلقت بسمة بوسيل قائلة: "عيد ميلاد سعيد أمايا، عيد ميلاد سعيد تاليا".

وكان حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة مؤثرة لبسمة بوسيل بعد طلاقهما رسميًا.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل:

كتب تامر حسني على خبر طلاقهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".

رسالة تامر حسني لبسمة بوسيل بعد طلاقهما:

وأضاف تامر قائلًا: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

تامر حسني يحيي حفلًا فى الكويت:

يستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم الجمعة المقبل ١٢ مايو، وذلك على مسرح الارينا كويت.



يشار إلى أن طرح النجم تامر حسني، حديثًا، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالًا بالشهر المبارك ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

كما طرحت شركة سينرجي المشاركة في إنتاج فيلم "تاج"، بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، العمل تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

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