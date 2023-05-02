شيري عادل: أنا مش نجمة شباك.. وعيطت بسبب زوجي طارق صبري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة شيري عادل كواليس علاقتها مع زوجها من الفنان طارق صبري.

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غيرة شيري عادل

حيث أكدت شيري عادل فى تصريحات تليفزيونية: "أنا شخصية غيورة جدًا وأرى أن الحب أساس الزواج ودائمًا ما استشير والدتي في قراراتي الشخصية وزوجي أيضًا.

أوضحت شيرى عادل: فكرة ترتيب الأسماء تفرق معي كثيرًا فى العمل، والنص أساس النجاح، مؤكدة أنها لا تعتبر نفسها نجمة شباك.

تابعت شيرى عادل قائلة: آخر مرة بكيت فيها كانت بسبب زوجى طارق صبرى.

اختتمت شيري قائلة: كنت أرغب أن أكون طبيبة إذا ما كنت ممثلة.

حل الفنانان شيري عادل وطارق صبري ضيفين في برنامج "صاحبة السعادة"، والتي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة DMC، ليتحدثان عن حياتهما العاطفية، وتكشف الفنانة عيوب زوجها وجهاز عرسها من مفروشات.

شيري عادل تعاني من الصوت العالي مع زوجها طارق صبري

كشفت الفنانة شيري عادل بكل جرائة عيوب زوجها الفنان طارق صبري، موضحة أنها ليس لديها مشكلة معه سوى صوته العالي، موضحة: "معنديش مانع في حاجه إلا أن صوته عالي أوي لأنه بيحب المسرح، والناس

بيفتكروا لما بيتكلم أنه بيتخانق".

شيري عادل تكشف عدد المفروشات في جهازها وتخليها عن البوتجاز

وتطرقت شيري عادل في الحديث عن جهاز عرسها قائلة: " 10 ملايات و10 فوط تكفي في البيت، وما زلت لا أملك غسالة أطباق أو بوتجاز، لأنه قالي لو عندي بوتجاز لازم أطبخ".

أحدث ظهور لطارق صبري وشيري عادل

وكان الظهور الأخير للثنائى أثناء حضورهما حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته السابعة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس فى مدينة أسوان.

صلاح التلميذ

شيري عادل شاركت فى رمضان 2023، بالمسلسل الإذاعي "صلاح التلميذ" وبث على راديو النيل وشارك فى بطولة العمل كل من أكرم حسني، عمرو عبدالعزيز، مصطفى غريب، إبرام سمير.

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