أسعار تذاكر مسرحية "هادي فالنتاين" لأحمد عز

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الجمهور السعودي عرض مسرحية النجم أحمد عز "هادي فالنتاين"، فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من غدِِ الأربعاء 3 مايو ، وحتي يوم 6 مايو المقبل.

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تارا عماد تبدأ عروضا مسرحية "هادي فالنتاين" مع أحمد عز في السعودية

أسعار التذاكر

وتترواح أسعار تذاكر مسرحية هادي فالنتاين من 100 ريال الى 950 ريال سعودي، بما يعادل بالجنيه المصري من 800 جنيه الى 7500 جنيه مصري .



قصة هادي فالنتاين

تبدأ أحدث المسرحية حين يذهب شريف وخطيبته رفيف إلى متجر هدايا كبير للاحتفال بالفالنتاين لكن ينصحهم عم مرموش صاحب المحل بعدم إتمام الزواج ويحكي لهم ما حدث بقصص الحب الشهيرة في محاولة لإثبات أن الحب مجرد وهم، فهل سينجح عم مرموش في التفرقة بين شريف ورفيف في الفالنتاين.

أبطال هادي فالنتاين

مسرحية هادي فالنتاين تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب ومن انتاج الاء الغزالي.

وكانت أثارت الفنانة زينة حالة من الجدل حول حقيقة تصالحها مع النجم أحمد عز من خلال تصريح غامض كشفت عنه خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "القاهرة والناس" الفضائية.

زينة تثير الجدل حول تصالحها مع أحمد عز

ظهرت زينة في الإعلان التشويقي للحلقة التي من المقرر أن تُذاع الاثنين في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، ووجهت رسالة نارية لمن ساندوا أحمد عز والد أبنائها في وقت أزمتها، قائلة: "أنتم مين بجد، بس خلاص أنت وهي وهو".

وأضافت: "خلاص محدش له دعوة بينا إحنا حرين، ناكل بعض هنتصالح، نقطع بعض في بيننا ولاد، ملكوش دعوة"، الأمر الذي

أثار حيرة الجمهور حول تصالحهما ورجوعهما معًا من أجل تربية الأبناء.

زينة تخوض دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"

وتخوض زينة الموسم الدرامي لشهر رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" ويشاركها بطولته النجوم محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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