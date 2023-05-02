انيه ديموستييه تترأس لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية بمهرجان كان السينمائى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان كان السينمائى الدولى، المقرر انطلاقه 16 مايو الجارى، عن تعيين الممثلة الفرنسية انيه ديموستييه، هذا العام رئيسًا للجنة تحكيم Caméra d'or أو «الكاميرا الذهبية» بدورته الـ76، خلفا للنجمة الإسبانية روسى دى بالما.

وأبدت ديموستييه سعادتها بالاختيار، مؤكدة أنها متشوقة لاكتشاف الأفلام الأولى فى «مهرجان كان» هذا العام كرئيسة للكاميرا الذهبية.

وأضافت: من بين أعظم ما يسعدنى كمتفرجة أن أشاهد الفيلم الأول لمخرج يتحول إلى قوة رئيسية، وبصفتى ممثلة كنت محظوظة؛ لأننى عملت بجانب مخرجين شباب حققوا التوازن بين الطاقة الحماسية والرغبة فى رؤية إبداعاتهم الأولى.

وتضم لجنة التحكيم كلًا من رافائيل برسوناز وناتالى دوراند ومايكل بوش

وصوفى فريلى ونيكولاس ماركاديه.

وستمنح لجنة التحكيم الكاميرا الذهبية خلال الحفل الختامى لمهرجان كان يوم السبت 27 مايو المقبل.

يُشار إلى أنه فى عام 2022، مُنحت الكاميرا الذهبية من قبل لجنة التحكيم برئاسة روسى دى بالما للمخرجين رايلى كيو وجينا جامل عن فيلمهما War Pony، الذى سيصدر فى فرنسا قريبًا، وحصلت المخرجة اليابانية Hayakawa Chie على جائزة Mention spéciale (جائزة خاصة) عن فيلمها Plan 75.