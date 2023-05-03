زواج مايان السيد قريبًا.. شاهد أول صورة للفنانة بفستان الزفاف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 مايو 2023 12:58 صباحاً - تداولت إحدى الصفحات النشطة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للفانة الشابة مايان السيد بفستان الزفاف؛ وظن الروّاد أنها تستعد للزواج قريبًا.

ولكن اتضح أن تلك الصورة للفنانة الشابة من البوستر الدعائي لفيلمها الأخير مع الفنان الشاب أمير المصري الذي يحمل عنوان “هاشتاج جوزني“.

صورة مايان السيد بفستان الزفاف

وكانت الفنانة الشابة “مايان السيد” قد احتفلت بنشر أول صورة لها بفستان الزفاف، ضمن الدعاية لفيلمها الجديد “هاشتاج جوّزني”، الذي طرح مؤخرًا بدور العرض السينمائي بداية يوم 3 نوفمبر الماضي،

وقدمت مايان السيد فيه شخصية الفتاة “لي لي”، التي تقع في قصة حب مثيـرة مع فارس، ويجسد دوره النجم الشاب أمير المصري، بأول بطولة مطلقة للنجمين.

فيلم “هاشتاج جوزني”

وكانت مايان قد كثفت من نشر مقاطع الفيديو والصور من كواليس تصوير الفيلم؛ ليظهر الانسجام الواضح بينها وبين أمير المصري، لدرجة أن متابعيها توقعوا أن تكون الصور من تحضيرات زفاف حقيقي، وقالت مايان إنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى أنه أول عمل فني ترتدي خلاله فستان زفاف، لكن الأحداث ستكشف مفـاجآت حول الفستان.

وأكد النجم أمير المصري وجود “كيميا فنّية” بينه وبين الفنانة مايان السيد، مشيرًا إلى رغبته بالتعاون معها في أعمال سينمائية، وقال إن تكرار التعاون بينهما في المستقبل، قد يجعلهما النسخة الجديدة من ديو النجم أحمد السقا والفنانة منى زكي.

وأضاف أمير، في المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، بحضور جميع صناع العمل، أنه متحمس جداً للفيلم وهو كوميدي رومانسي، والفيلم مش موجود في السوق المصري، ومن السهل أن أخلي حد يعــ يط، لكن من الصعب أن أخليه يضحك. والفيلم بيضحك جدًا جدًا، وفيه توليفة من الفنانين الجامدين، وحابب أشتغل مع مايان من زمان.

وتابع أمير مؤكداً أنه لم يهتم بشائعات ارتباطه ومايان السيد عاطفيًا، وقرر التركيز في العمل، وأكد أن كل ما يتمناه نجاح الفيلم، وأيضاً عمل “ديو سينمائي” يجمعه بـ”مايان”، وأن يحققا نجاحًا كبيرًا مشابهًا لنجاح ثنائية أحمد السقا ومنى زكي.

حديث مايان السيد عن فيلمها “هاشتاج جوزني”

وقالت مايان السيد: “تحمست للفيلم جدًا بعد ما عرفت أن أمير المصري هايكون في الفيلم؛ لأن أنا بحب أمير، ودوري في الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، وأجواء الفيلم كلها كانت لذيذة وضحك، وآخر يوم تضايقت لانتهاء التصوير، والسينما هي اللي بتصنع الفنان، والدراما مهمة، لكن كان نفسي أشتغل في السينما، ومفيش حاجة أحسن إني أدخل السينما بفيلم “هاشتاج جوزني”، وإن شاء الله يقدمني للسينما بالشكل اللي أنا عاوزاه”.

وقال المخرج عصام نصار، خلال المؤتمر الصحفي: “محظوظين بكل فريق العمل، والتعامل داخل اللوكشين مريح، وبنشتغل الحاجة اللي بنحبها، وكنا كلنا مبسوطين ومستريحين مع بعض، وكل الكاست لذيذ، وكنا مستمتعين سوا، وعيلة مع بعض في فترة التصوير، والفيلم ينفع للعيلة كلها تشوفه وتستمتع وهي بتتفرج، واسم الفيلم مفيد للنص، وإنه يكون بره الصندوق الاسم ومختلف فنياً، وفى أكتر من 3 أنواع من الموسيقى غناء: أبو، وأحمد سعد، والمدفعجية”.

وتم طرح فيلم “هاشتاج جوزني” يوم 3 نوفمبر الماضي، والعمل من إخراج عصام نصار، ويشارك في البطولة أمير المصري، مايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، الفنانة الاستعراضية دينا، إسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، وعدد من النجوم.

“حلم حياتي” آخر أعمال مايان السيد في الدراما

وكان آخر أعمال مايان السيد الدرامية بطولتها لحكاية بعنوان “حلم حياتي” من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا” الذى تم عرضه أواخر العام الماضى على قناة dmc، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وناقشت خلال الحكاية مرض التوحد.

مايان السيد تنتظر فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

مايان السيد تنتظر عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كشفت مايان السيد مؤخرًا عن تفاصيل دورها في هذا الفيلم قائلة: “دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا” .

الخليج 365

الخليج 365