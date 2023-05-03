شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى مصطفى درويش بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش الذي يقام داخل مسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، كما تواجد كل من الفنان أحمد داود وإيهاب فهمي والمخرج عمرو سلامة.وتوافد على عزاء الفنان مصطفى درويش بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر كل من الفنان خالد سرحان والسيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل.

ويقام عزاء الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 43 عاما، بسبب توقف عضلة القلب، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ويستقبل أشقاؤه المعزين، وكان أول الحضور الفنان ادوارد .

يذكر أنه شيعت أمس جنازة مصفى درويش من مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر، وسط حضور فني وجماهيري كبير، كما يقام اليوم عزاؤه فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 بفيلم كف القمر بالصدفة عندما كان موجودا في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التليفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، ومن أعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعة وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا هو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.