شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى وكريم فهمى ودينا فى عزاء مصطفى درويش بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من الفنان ماجد المصري وكريم فهمي وكمال أبو رية وصابرين ودينا ومحسن منصور واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش الذي يقام بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر وسط حضور نجوم الفن، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 43 عاما .

وحرص النجم أحمد السقا على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل مصطفى درويش، كما تواجد كل من الفنان أحمد داود وإيهاب فهمي والمخرج عمرو سلامة.

وتوافد على عزاء الفنان مصطفي درويش بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر كل من الفنان خالد سرحان والسيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل.

يذكر أنه شيعت أمس جنازة مصفى درويش من مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر، وسط حضور فني وجماهيري كبير، كما يقام اليوم عزاؤه فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 بفيلم كف القمر بالصدفة عندما كان موجودا في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التليفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، ومن أعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعة وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا هو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.