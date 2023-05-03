شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش في صورة قديمة: كنت مقبل على الحياة أوى كده ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الراحل مصطفى درويش، يتميز بتفاعله الكبير على حساباته على السوشيال ميديا، وخصوصا حسابه على فيس بوك، وينشر صور كثيره قديمة له وفى صورة نشرها وكتب عليها قائلا:" صورة من 2006 في العجمى مش فاهم كنت مقبل على الحياة أوى كده ليه"

رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعة وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.