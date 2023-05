شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب كتّاب هوليوود للمرة الأولى منذ 15 عامًا.. اعرف القصة وردود الفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) أن الكتاب في هوليوود سيضربون للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وذلك بعد أن صوت مجلس إدارة WGA West ومجلس WGA East بالإجماع للدعوة إلى إضراب، والذى يعد الأول منذ عام 2007، وفقًا لبيان وسائل التواصل الاجتماعي الصادر عن WGA West.

يسري الإضراب الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، الثلاثاء 2 مايو 6 مساءً 2 مايو بالتوقيت الصيفي البريطاني، وأكدت WGA West إن الإضراب يأتي بعد ستة أسابيع من المفاوضات مع مجموعة من شركات الإنتاج والمنصات والشبكات، منها Netflix و Amazon و Apple و Disney و Warner Bros. Discovery و NBC Universal و Paramount و Sony، وغيرهم.



نقابة الكتاب الأمريكية

وقالت WGA: "على الرغم من أن لجنة التفاوض الخاصة بنا بدأت هذه العملية بهدف التوصل إلى صفقة عادلة، إلا أن ردود الاستوديوهات كانت غير كافية تمامًا نظرًا للأزمة الوجودية التي يواجهها الكتاب، ولـ هذا سيبدأ الإضراب بعد ظهر يوم 2 مايو".

كما قام WGA أيضًا بتحميل مستند يوضح الاختلافات بين المقترحات المقدمة من اتحاد الكتاب والعروض المقدمة من AMPTP " تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون"، التي أدت إلى الإضراب.

والتي كان من ضمن أحد الاقتراحات البارزة من قبل النقابة هو تدفق مستمر من شأنه أن يؤثر في نجاح الأعمال، وهو ما رفضته الاستوديوهات، وبلغ عرض النقابة 429 مليون دولار أمريكي سنويًا، بينما عرضت الاستوديوهات 86 مليون دولار سنويًا.

تركز المقترحات الأخرى من النقابة على المعاشات التقاعدية والمساهمات الصحية وضمانات التوظيف واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم رفضها جميعًا من قبل AMPTP.

وفيما يتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي، اقترحت النقابة أن الذكاء الاصطناعي "لا يمكنه كتابة أو إعادة كتابة مادة أدبية"، ولا يمكن "استخدامه كمصادر"، ولكن رفضت AMPTP الاقتراح، وعرضت مراجعة التطورات التكنولوجية كل عام.

في بيان حصلت عليه Variety، قالت AMPTP إنها "قدمت عرض حزمة شاملة للنقابة والتي تضمنت زيادات في التعويضات للكتاب بالإضافة إلى تحسينات في تدفق المخلفات، كما أشارت AMPTP إلى WGA أنها مستعدة لتحسين هذا العرض، لكنها لم تكن راغبة في القيام بذلك بسبب حجم المقترحات الأخرى التي لا تزال مطروحة على الطاولة والتي لا تزال النقابة تصر عليها ".

لاحظت AMPTP أن "النقاط الشائكة الأساسية هي" التوظيف الإلزامي "و" مدة التوظيف "".

قد يشهد الإضراب، الأول لهوليوود منذ عام 2007، إغلاق العديد من إنتاجات الشاشة الرئيسية، حيث أفاد موقع "deadline" أن البرامج الحوارية التي تقدم في وقت متأخر من الليل، بما في ذلك The Late Show with Stephen Colbert و Jimmy Kimmel Live! و The Tonight Show الذى يقدمه جيمي فالون و Late Night مع Seth Meyers، قد تواجه بعض المشكلات بسبب ما يحدث.

تشمل البرامج الأخرى التي قد تواجه أيضًا اضطرابًا بسبب الإضراب برنامج Saturday Night Live والعروض الأسبوعية التي تعتمد على الكتاب حتى اللحظة الأخيرة، وهذا يعني أن البرامج التلفزيونية أو الأفلام التي انتهت بالفعل من الإنتاج أو تحتوي على نصوص كاملة لن تتأثر.

كان رد فعل بعض الممثلين ومقدمي البرامج التلفزيونية الحاضرين في Met Gala الذي أقيم ليلة الاثنين على احتمال حدوث إضراب، حيث قالت الممثلة أماندا سيفريد لـ Variety: "لا أفهم المشكلة، تغير كل شيء مع الوقت، ويجب تعويض الجميع عن عملهم، إنه سهل للغاية، ولكننى لم احصل عليه".

وصرح المذيع جيمي فالون وهو عضو في نقابة الكتاب لـ Variety قائلا:"آمل ألا يكون هناك إضراب، لن أحصل على برنامج بدون كتابي وأنا أؤيدهم على طول الطريق، ويجب أن يكون لديهم عقد عادل ولديهم الكثير من الأشياء لتسويتها، لكن نأمل أن ينجزوها ".