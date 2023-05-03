شكرا لقرائتكم خبر عن The Super Mario Bros. Movie يتخطى المليار دولار في أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم The Super Mario Bros. Movie المليار دولار، حيث وصلت إيرادات العمل إلى مليار و 26 مليونًا و 376 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 5 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 490 مليونًا و 851 ألف دولار بشباك التذاكرالأمريكي، و 535 مليونًا و 525 ألف دولار بـ شباك التذاكرحول العالم.

وكان قد تجاوز فيلم لعبة الفيديو "سوبر ماريو" الشهيرة، 500 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، محطمًا الأرقام القياسية، حيث كسبت مغامرة الرسوم المتحركة 260.3 مليون دولار محليًا و248.4 مليون دولار دوليًا، وهذا يرفع من عائداتها فى جميع أنحاء العالم إلى 508.7 مليون دولار، ليكون الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2023 فى كل من شباك التذاكر العالمى والمحلى، متجاوزًا فيلم "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

كذلك أصبح فيلم " The Super Mario Bros. Movie" هوأكبر تعديل لألعاب الفيديو فى التاريخ، ويتصدر إجمالى مبيعات "Warcraft" و "Pokémon: Detective Pikachu".

فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal و Illumination و Nintendo وظل فى العمل منذ عقود، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم الفطر وسوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، وفقا لموقع variety.

لكن Illumination، التى أنتجت اعمال ناجحة مثل "Despicable Me" و "Sing"، عملت جنبًا إلى جنب مع Nintendo لإنصاف شخصية ماريو ذى الشوارب وشقيقه Luigi.

ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة من حيث الإيرادات منذ 2019

من بين الإنجازات البارزة الأخرى، أصبح الفيلم الآن ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة منذ عام 2019 من حيث شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، حيث يأتى متقدمًا على فيلم Demon Slayer: Mugen Train (494 مليون دولار) وخلف فيلم Minions: The Rise of Gru (942.5 مليون دولار)

ويؤدي كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدي دور الشرير بوزر نافث النار.