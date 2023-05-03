شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر:تخوفت من الظهور بدون مكياج فى عملة نادرة والدور وصل للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن ظهورها بدون مكياج أثناء تجسيدها شخصية "سكينة" في مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم الذي عرض في السباق الرمضاني، موضحة أنها تخوفت في البداية من الظهور بدونه قبل أن يقنعها مخرج العمل ماندو العدل.

وقالت فريدة سيف النصر خلال حديثها لـ ”الخليج 365”، إنه كان من الصعب جدا ظهورها بدون مكياج، خصوصا مع تقدمها في العمر، "كان الموضوع مقلق بالنسبالي"، متابعة: "ولكن دوري أنا بالذات كان بيتطلب عدم الظهور بأي حاجة فيها مكياج".



فريدة سيف النصر

وأشارت أنه على الرغم من خوفها في البداية ولكن ذلك ساعدها كثيرا أثناء التحضير للدور، لأنه لم يكن أمامها سوى التجهيز بالملابس فقط، "الموضوع كان مريح أكثر من التجهيز بمكياج، والحمدلله إن الدور وصل للجمهور بالشكل المطلوب".

وذكرت أنها تلقت ردود أفعال قوية على الدور من جمهورها وأصدقائها، متابعة: "كنت واثقة في ربنا إن الدورهيعجب الناس، وبكون محظوظة لما عيلة من أب وأم وأولاد وأحفاد بيحبوا فريدة وأدوارها".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.