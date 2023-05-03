شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة طلة طفولية ورحلت مبكرًا بالسرطان.. ذكرى ميلاد الفنانة ميرنا المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، حيث أنها من مواليد 3 مايو وكانت فنانة ذات طلة طفولية وشبابية مميزة منذ ظهورها الأول فى عدة مسلسلات مع كبار صناع الدراما التليفزيونية.

وبدأت ميرنا المهندس حياتها الفنية في التاسعة من عمرها من خلال الإعلانات التليفزيونية، وكانت تتميز بجمالها الهادئ وشقاوتها، وكان قد توقع لها مخرج أحد إعلاناتها أن تكون ممثلة قوية.

وفى مطلع 2003 برز نجم ميرنا المهندس فى عالم الدراما التليفزيونية وتهافت عليها نجوم المرحلة كى تشارك فى أعمالهم أمثال النجمة ليلى علوى، حيث استعانت بها فى مسلسل "تعالى نحلم ببكرة"، وشاركت بعدها فى مسلسل "نجمة الجماهير"، للنجمة إلهام شاهين، و"قمرسبتمبر"، مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين وغيرها من الأعمال الكبرى.

تعددت مشاركات الفنانة ميرنا المهندس فى السينما، وقدمت أفلام مثل "أيظن"، مع مى عز الدين، و"العيال هربت"، مع حمادة هلال، و"عبدة مواسم"، والذى شهد أولى بطولات الفنان محمد لطفى، كان لها تواجد أيضا في المسلسلات الدينية، حيث شاركت فى بطولة مسلسل "الإمام الغزالى"، مع محمد رياض، للمخرج إبراهيم الشوادى، فرغم رحيل الفنانة ميرنا المهندس فى سن صغيرة وفى عز شبابها، إلا أنها تركت أعمال كثيرة للغاية سيظل الجمهور يتذكرها من خلالها.