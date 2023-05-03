شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصرف توفيق الدقن حينما سخر نجيب الريحانى من اسمه؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المستشار ماضي توفيق الدقن عن موقف جمع والده بالفنان نجيب الريحاني فعندما كان الريحاني في لجنة اختيار ممثلين وكان منهم الفنان الراحل توفيق الدقن سأله الريحاني: إيه الدقن دي، معناها إيه ؟ ، فقال له توفيق الدقن : (طب إيه الريحاني دي) ، وكأنه يريد أن يقول له : متتريقش عليا.

وقال المستشار ماضي توفيق الدقن في لقاء حصري مع الخليج 365 في لقاء سابق : الفن لا يورث ولكي أكون فنان لابد أن تكون موهبتي تعادل موهبة والدي أو تفوقه، وهذا لم يحدث ولذلك لم أسلك المجال الفني، وحتي إفيهاته لا استخدمها مطلقا في أي موقف أو أرددها لانها قيلت في موقفها، ولكني أحب إفيهاته كلها ومنها : ألو يا أمم وأحلي من الشرف ما فيش .

ويكشف المستشار ماضي توفيق الدقن عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده قائلا : والدي كان قبل وفاته معروض عليه مسلسل وصور منه مشهدين فقط ثم حصل علي إجازة ، ثم اتصلوا به وطلبوا حضوره وكان قبلها يعاني من ضربات القلب وكان متعبا جدا ولكنه حينما اتصلوا به اكد لهم حضوره ولكن بعد المكالمة نقل إلي المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكمل هذا العمل .

جدير بالذكر أن الفنان توفيق الدقن ولد يوم 3 مايو عام 1923 في مركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950، وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار صغيره إلى أن اشترك في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951. التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات ثم التحق بالمسرح القومي وظلّ عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد. اشتهر بأدوار الشر وإن لم يخلُ أدائه من خفه ظل، وكان ناجحاً في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار.