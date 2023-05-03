«القومي للحضارة» ينفي إقامة حفل الفنانة أصالة داخل المتحف

القاهرة - لايف ستايل أكدت إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما فى بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف. وأوضح في بيان له عبر الفيس بوك، أن بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف لا تخضع لسلطة المتحف بأى شكل من الأشكال وتهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه فى أى خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أى شخص آخر أو هيئة أخرى. ووجهت إدارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط الشكر للجميع على التفهم وحسن التعاون. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

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