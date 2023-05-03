شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة مكة والجواهرجى والسرب .. 3 أفلام تنتظر منى زكى عرضها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة منى زكى عرض 3 أفلام جديدة دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصوير هذه الأفلام قبل انشغالها بالتحضير وتصوير مسلسلها الأخير تحت الوصاية المكون من 15 حلقة والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى، المسلسل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

أول الأفلام المنتظر عرضها بالنسبة للنجمة منى زكى، "القاهرة مكة" الذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة بين مصر والسعودية ومقرر تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

ثانى الأفلام "الجواهرجى" الذى يجمعها بالنجم محمد هنيدى بعد 24 سنة من عرض فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، ويتبقى يومين تصوير ويتم الانتهاء من الفيلم تمهيداً لعرضه، والعمل يشارك في بطولته لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

وتشارك منى زكى أيضاً في بطولة فيلم "السرب" المرشح للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، عمرو عبد الجليل، دياب، صبا مبارك، كريم فهمى، محمد ممدوح، مصطفى فهمى، أمير صلاح الدين محمد فراج، احمد صلاح حسنى وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.