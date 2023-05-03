شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش قبل رحيله: "راقب أمك جيدا.. قد تختفى فجأة كما فعلت أمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الراحل مصطفى درويش، تجمعه علاقة كبيرة بوالدته ومرتبط بها كثيرا وكان يعمل بنصيحتها طوال حياتها وحتى بعد وفاتها ظل يكتب مصطفى لها عبر حسابه على فيس بوك حتى لحق بها.

وفى 11 سبتمبر 2022، كتب قائلا:"زى النهاردة اختفى صوت أغلى الناس زى النهاردة ضحكتى اللى من القلب اختفت للأبد ذكرى وفاة أمى الله يرحمك يا أغلى الحبايب"، وكتب أيضا "راقب أمك جيدا قد تختفى فجأة كما فعلت أمى".





ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، أول أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

و من أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عمل درامى خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.