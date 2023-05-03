شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "هارلي" لمحمد رمضان يحصد 30 مليون جنيه فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "هارلي" للنجم محمد رمضان خلال الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 5 ملايين و549 ألفا و782 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين 30 مليونا و505 آلاف و962 جنيها.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم يكسر حاجز غياب محمد رمضان عن السينما خلال الأربع سنوات الماضية إذ قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، ومنذ هذا العام غاب رمضان عن السينما وانشغل بتواجد فى الدراما التليفزيونية بشكل سنوى، إضافة إلى دخوله وانشغاله بمجال الغناء، ويسجل هارى التعاون الثانى بين محمد رمضان ومى عمر فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم آخر ديك فى مصر.