شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف الممثل والمؤلف كريم سامي كيمز بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل والمؤلف كريم سامي كيمز بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رودينا هشام، وشارك عدد كبير من النجوم العروسين فرحتهما.

حضر حفل زفاف كريم سامي كيمز ورودينا هشام، العديد من الفنانين منهم المخرج تامر محسن ومجدي الهواري والمنتج والمخرج كريم السبكي والنجوم دنيا سمير غانم، رامي رضوان، حسن الرداد، أشرف عبد الباقي، محمد عبد الرحمن، حمدي المرغني، أحمد عبد الوهاب، مايان السيد، أحمد كشك، ويزو، شريف رمزي، سليمان عيد ودياب وغيرهم



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز



حفل زفاف كريم سامي كيمز

كريم سامي كيمز هو مؤلف وممثل شاب، أحدث أعماله قيامه بشخصيه ملقط في مسلسل جت سليمة في موسم رمضان كما ظهر كممثل في عدة أعمال منها أولاد رزق 2، ومؤخرًا فيلم الدعوة عامة ومسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم اللذان شارك في تأليفهما.

وبجانب أدواره التمثيلية شارك كريم سامي كيمز في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي الذي تصدر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.