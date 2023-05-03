شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل شيرين الطحان ومصطفى درويش وشريف فاروق.. أحزان تصيب الوسط الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش الوسط الفني خلال الأيام الماضية صدمات عدة، تمثلت في رحيل بعض من الفنانين الشباب، منهم الفنان الراحل مصطفى درويش الذى كان خبر رحيله مؤلما للغاية، خاصة أنه كان في ريعان شبابه، ولم يتعد عمر 43 عاما، ولم يكن يعانى من أى إصابة أو مرض يشير إلى رحيله، كما كان متواجدا بصفة مستمرة على صفحات السوشيال ميديا يتفاعل مع جمهوره، وقبل وفاته بعدة ساعات كتب منشورا قال فيه: هو أنا بس اللي ما بقتش عارف أنام؟، ذلك المنشورالذي تداوله الكثيرون بعد وفاته.

والفنانين الذين رحلوا مؤخرا



شيرين الطحان

فقد الوسط الفني أيضا مؤخرا الفنانة الشابة شيرين الطحان وهى لم تبلغ عامها ال 46، وكانت تعاني من مرض السرطان لسنوات، وتعايشت معه إلى أن دخلت المستشفى قبل رحيلها ب30 يوماً وبعد تعرضها لوعكة صحية شديدة ،

ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير مما جعل أصدقاؤها وأحباؤها يطلبون الدعاء لها من خلال بوستات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلا أن القدر لم يمنحها مزيدا من الوقت.

شيرين الطحان كانت تتلقى العلاج من السرطان، إلا أن المرض عاد وداهمها بقوة وتمكن منها هذه المرة، إلى أن فارقت الحياة وسط أحزان جمهورها وزملائها بالوسط الفني

شريف فاروق

أيضا فقد الوسط الفني الفنان المسرحى شريف فاروق وهو ممثل شاب قد مثل في عدد من الأعمال الفنية، منها مسرحية صانع البهجة، وكذلك الطوق والأسورة، وأحدب نوتردام.